Советник президента поблагодарил ТАСС за организацию форума информационных агентств

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Советник президента России Антон Кобяков полагодарил в четверг агентство ТАСС за организацию Форума информационных агентств Россия - Африка, прошедшего в рамках саммита Россия - Африка в Сочи.

"С ними (главами информационных агентств Африки - прим. ТАСС) встретился президент, переговорил, и мы фактически впервые в истории фиксируем форум информационных агентств Россия - Африка. Тоже такое историческое, хорошее событие. Мы благодарим в этой части ТАСС, который выступил инициатором такого мероприятия, и лично Сергея Владимировича Михайлова", - отметил Кобяков на пресс-конференции по итогам экономического форума Россия - Африка. Он также напомнил, что на форум приехали практически все без исключения руководители африканских информационных агентств.

В среду президент РФ Владимир Путин также провел встречу с руководством ведущих информационных агентств африканских стран. Эта встреча была инициирована ТАСС. По приглашению генерального директора ТАСС Сергея Михайлова в ней приняли участие генеральный директор Algeria Press Service Фахреддин Белди, генеральный директор Камерунского новостного агентства Ксавье Мессе А Тиати, исполнительный директор Кабовердианского агентства новостей (Инфорпресс) Жаклин Фуртаду Карвалью, генеральный директор Конголезского информационного агентства Анаст Уилфрид Мбосса, главный управляющий Информационного агентства Ганы Альберт Кофи-Овусу, генеральный директор Агентства печати Кот-д`Ивуара Уму Барри-Сана, генеральный директор Maghreb Arabe Press Халил Идриси Хашими, генеральный секретарь ФААПА Мухаммед Анис, директор коммуникаций и сотрудничества Maghreb Arabe Press Рашид Тиджани, генеральный директор Агентства печати Сенегала Тьерно Бираим Фалл, главный редактор Сейшельского информационного агентства Расин Ваннье.

Путин тепло поприветствовал каждого из участников встречи, пожав им руки. Российский лидер выразил уверенность, что собравшиеся донесут "весь смысл и характер этого мероприятия" до своих зрителей и читателей.

Михайлов передал Путину коллективную просьбу сделать фото на память. Российский лидер с удовольствием согласился. Участники встречи сделали "фэмили фото" на фоне мобильного стенда с символикой саммита Россия - Африка.