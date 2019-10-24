Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии ко Всемирному дню дзюдо проведут экоакцию по высадке деревьев

В Магасе высадили 200 саженцев клена

МАГАС, 24 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов с известными дзюдоистами региона, студентами и школьниками высадит в административном центре республики Магасе 200 саженцев клена. Экологическая акция приурочена ко Всемирному дню дзюдо, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главы региона.

Всемирный день дзюдо был учрежден в 2011 году по инициативе Международной федерации дзюдо. Ежегодно праздник бывает посвящен одному из качеств, которыми должны обладать дзюдоисты: в 2017 году был посвящен мужеству, в 2018 году - дружбе, а в 2019-м организаторы немного отошли от традиции и решили уделить внимание экологии. Кампания "Посади дерево" призвана обратить внимание на проблему глобального изменения климата и привлечь людей к участию в усилиях по спасению планеты.

"Во Всемирный день дзюдо 28 октября мы присоединимся к международной экологической акции "Посади дерево", приуроченной к Всемирному дню дзюдо. Акция пройдет в Магасе рядом с самой крупной в республике школой на 1500 мест. Всего планируется высадить более 200 саженцев остролистного клена", - сообщили в пресс-службе.

В акции примет участие глава региона, ингушские спортсмены-дзюдоисты, тренеры, сотрудники министерств, мэрии Магаса, студенты, школьники и волонтеры.

Дзюдо в Ингушетии является одним из самых популярных у молодежи видов спорта. В 2016 году российский дзюдоист ингушского происхождения Хасан Халмурзаев стал олимпийским чемпионом игр в Рио-де-Жанейро в категории до 81 кг.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
Реклама на ТАСС
В России определили лучшую инклюзивную школу и детсад
В Минпросвещения сообщили, что в финале приняли участие 40 образовательных организаций из 31 региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС