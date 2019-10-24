В Ингушетии ко Всемирному дню дзюдо проведут экоакцию по высадке деревьев

МАГАС, 24 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов с известными дзюдоистами региона, студентами и школьниками высадит в административном центре республики Магасе 200 саженцев клена. Экологическая акция приурочена ко Всемирному дню дзюдо, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главы региона.

Всемирный день дзюдо был учрежден в 2011 году по инициативе Международной федерации дзюдо. Ежегодно праздник бывает посвящен одному из качеств, которыми должны обладать дзюдоисты: в 2017 году был посвящен мужеству, в 2018 году - дружбе, а в 2019-м организаторы немного отошли от традиции и решили уделить внимание экологии. Кампания "Посади дерево" призвана обратить внимание на проблему глобального изменения климата и привлечь людей к участию в усилиях по спасению планеты.

"Во Всемирный день дзюдо 28 октября мы присоединимся к международной экологической акции "Посади дерево", приуроченной к Всемирному дню дзюдо. Акция пройдет в Магасе рядом с самой крупной в республике школой на 1500 мест. Всего планируется высадить более 200 саженцев остролистного клена", - сообщили в пресс-службе.

В акции примет участие глава региона, ингушские спортсмены-дзюдоисты, тренеры, сотрудники министерств, мэрии Магаса, студенты, школьники и волонтеры.

Дзюдо в Ингушетии является одним из самых популярных у молодежи видов спорта. В 2016 году российский дзюдоист ингушского происхождения Хасан Халмурзаев стал олимпийским чемпионом игр в Рио-де-Жанейро в категории до 81 кг.