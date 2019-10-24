В Испании перезахоронили останки Франсиско Франко

Процедура началась примерно в 10:30 по местному времени (11:30 мск). Чтобы извлечь гроб, в котором 44 года назад был похоронен диктатор, была поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу. Затем останки на вертолете были доставлены на кладбище Мингоррубио, где их вновь захоронили.

Церемония проходила в закрытом для прессы режиме. На ней присутствовали лишь 22 родственника диктатора. Перед погребением Франко состоялась служба. Новое место захоронения диктатора находится в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

Как заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес, перенос останков диктатора положил конец аномалии в испанской демократии. "Завершается длинный процесс, который имел [поддержку] законодательной, исполнительной и судебной властей, - уточнил он. - Сделан еще один шаг в сторону примирения, которое может опираться только на демократию и свободу, которые все мы разделяем".

"Наличие [останков] диктатора в этом мавзолее было оскорбительно, - считает и.о. премьера. - Когда через несколько дней "Долина павших" вновь откроет свои двери, те, кто ее посетят, увидят другое место".

Днем сторонники Франко провели несколько акций протеста против эксгумации.

Эксгумация Франко

Эксгумация диктатора стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти. В частности, согласно идее правительства, в "Долине павших" могут быть похоронены лишь погибшие во время испанской гражданской войны. Франко умер значительно позже этого конфликта.

Семья диктатора настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Против этого места выступили власти Испании, поскольку, по их мнению, этот шаг может привести к нарушениям общественного порядка.

Каудильо

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939-го по 1975 год. Он был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который и привел к гражданской войне между республиканцами и националистами. После победы Франко установил в королевстве правый авторитарный режим. Сам диктатор носил титул каудильо, что означает "вождь" или "предводитель".

Военный и политический деятель умер в возрасте 82 лет в мадридской больнице в результате сердечного приступа. Уже через два дня после его смерти Хуан Карлос I, как того хотел сам Франко, был провозглашен королем Испании.

По мнению историков, смерть каудильо после 39 лет диктатуры положила начало процессу политического перехода к демократическому государству. Уже к 1978 году была разработана новая конституция Испании, а также проведены ключевые реформы.

Комплекс "Долина Павших" начали сооружать в 1940 году по приказу генерала Франко в память о погибших в гражданской войне. Работы по строительству, которые проводились силами заключенных, были завершены только в 1958 году.

В новость были внесены изменения (18:47 мск) - добавлена информация по тексту.