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В селе Учкекен Карачаево-Черкесии построят школу на 960 мест

Строительство начнется ориентировочно в 2021-2022 годах

ЧЕРКЕССК, 24 октября. /ТАСС/. Новую школу на 960 мест построят в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики. Об этом в четверг сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Детально рассмотрели выполнение поручений по итогам моей встречи с жителями Малокарачаевского района. Члены правительства проинформировали о результатах проведенной работы по направлениям. Так, ориентировочно в 2021-2022 году начнется строительство школы в селе Учкекен на 960 мест", - сообщил глава республики.

Он добавил, что в селе Учкекен сейчас проводится реконструкция районного дома культуры. В селе Элькуш планируется построить спортивную площадку по программе "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике".

Также, по программе "Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике", в 2020 году будут благоустроены общественная и дворовые территории в селе Первомайское.

"Обратил внимание главы администрации Малокарачаевского района Рамазана Байрамукова на необходимость детально рассмотреть точки роста района с целью его комплексного социально-экономического развития. Район граничит с Кавказскими Минеральными Водами, что делает его привлекательным для развития туристического и сельскохозяйственного потенциала, привлечения инвестиций", - сказалТемрезов.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-Черкесия
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