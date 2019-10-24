В Испании осквернили памятник основателю соцпартии, предложившей перенести останки Франко

МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Памятник основателю Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Пабло Иглесиасу (1850-1925) был осквернен в четверг, когда состоялась эксгумация диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Об этом сообщило агентство EFE .

Решение перенести останки Франко стало одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Теперь на памятнике основателю ИСРП появились надписи: "осквернители" и "да здравствует Франко".

В четверг останки диктатора были перенесены из монументального комплекса "Долина павших" близ Мадрида на кладбище Мингоррубио. Новое место захоронения диктатора находится в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором был похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса "Долина павших" велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.