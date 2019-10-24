В Магасе завершат благоустройство пяти общественных территорий

МАГАС, 24 октября. /ТАСС/. Власти административного центра Ингушетии Магаса в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" завершат в 2019 году благоустройство 5 общественных территорий - двух парков, бульвара и двух скверов. Об этом ТАСС сообщил специалист отдела градостроительства мэрии Магаса Магомед Мальсагов.

"В рамках проекта "Формирование городской среды" нам было выделено из федерального бюджета 14,7 млн рублей. На эти средства мы должны в 2019 году благоустроить пять общественных территорий, по четырем из которых завершены работы, это два сквера, бульвар и парк", - сказал Мальсагов.

По его словам, на всех этих объектах были проведены работы по высадке саженцев деревьев, укладке тротуаров, установке бордюров, фонарей и скамеек.

"Благоустройство пятой общественной территории - строительство парка "Шелковый путь" на площади Алания перед стометровой башней Согласия, будет завершено до конца года. Сейчас строителями ведутся работы по устройству дорожного и садового камня, укладке тротуарного покрытия и изготовлению малых архитектурных форм. Согласно проекту, на участке почти в 7 гектаров, будут построены спортплощадки, торговые павильоны, точки общепита и летний амфитеатр", - добавил собеседник агентства.

Благоустройство парковой зоны площади Алания ведется в рамках реализации сразу двух федеральных программ - "Малые города и исторические поселения России" и "Формирование современной городской среды". Магасу был выделен грант из федерального бюджета, как победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году в размере 30 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2024 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).