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Семья Франко утверждает, что власти Испании осквернили могилу диктатора

Эксгумация диктатора стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года

МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Внуки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) считают, что правительство страны осквернило могилу их деда. Такая позиция семьи Франко изложена в распространенном в четверг сообщении для прессы.

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Родственники диктатора поблагодарили подданных пиренейского королевства, которые их поддерживали. По данным газеты El Pais, как считают внуки Франко: "Сегодня правительство завершило осквернение могилы нашего деда Франсиско Франко грубым нарушением наших основных прав".

В четверг останки диктатора были перенесены из монументального комплекса "Долина павших" на кладбище Мингоррубио в Мадриде. Новое место захоронения диктатора находится в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

Эксгумация диктатора стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти. Семья диктатора настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Против этого места выступили власти Испании, поскольку, по их мнению, этот шаг мог привести к нарушениям общественного порядка.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором был похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса "Долина павших" велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.

Теги
Испания
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