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В Дагестане более 13 тыс. школьников стали участниками проекта "Билет в будущее"

Конкурс проводился для учащихся 6-11 классов более 172 общеобразовательных организаций республики

МАХАЧКАЛА, 24 октября. /ТАСС/. Первый этап федерального проекта ранней профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее" прошел в Дагестане. Участие в нем приняли 13 тыс. школьников, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"В Дагестане завершился первый этап федерального проекта ранней профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее". Участие в нем приняли 13 тыс. учащихся 6-11 классов более 172 общеобразовательных организаций республики. Первый этап проводился в режиме онлайн-тестирования для определения уровня осознанности и готовности школьников к выбору будущей профессии", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, онлайн-диагностика позволит также выявить сферу профессиональных интересов подростков, а также их знания и представления о тех или иных специальностях и компетенциях. "Данная методика основана на научных трудах отечественных ученых и практике экспертов союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы ("Ворлдскиллс Россия")", являющегося оператором проекта", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что результаты профориентационного тестирования помогут школьникам "сопоставить свои возможности, способности и интересы и перейти к следующей стадии проекта - практическим мероприятиям". "Эта информация, а также итоги практических мероприятий и данные от наставников будут фиксироваться в личных кабинетах участников. На основании полученного цифрового портфолио каждому школьнику будут даны рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными областями деятельности", - уточнили в Минобрнауки региона.

Программа "Билет в будущее" инициирована президентом РФ Владимиром Путиным и реализуется Министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" для учащихся 6-11 классов. Основными ее направлениями являются такие компетенции, как "Информационные технологии", "Туризм", "Сельское хозяйство", "Энергетика", "Здоровье", "Городская среда" и т. д.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

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