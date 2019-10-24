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"Трезвая Россия" просит Путина не отменять запрет на продажу пива на стадионах

Руководитель федерального проекта Султан Хамзаев заявил, что инициатива возвращения пива на стадионы подрывает возможность увеличения продолжительности здоровой жизни, увеличения рождаемости, снижения смертности и привлечения населения к ЗОЖ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить принятие законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время спортивных мероприятий. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

В среду правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

"Не первый год в средствах массовой информации, на совещаниях и заседаниях разного уровня отдельными чиновниками продвигается идея возвращения реализации пива и пивных напитков на спортивных объектах, на стадионах. Уважаемый Владимир Владимирович, считаем, что подобные законопроекты подрывают решение задач, поставленных Вами в майском указе (указ 2018 г. "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" - прим. ТАСС), - говорится в письме. - Прошу поддержать чаяния неравнодушных граждан и не допустить реализации алкоголя на спортивных объектах".

По словам Хамзаева, на данный момент в стране фиксируется серьезное снижение потребления алкоголя, что свидетельствует о зрелости общества, о его стремлении к ведению здорового образа жизни (ЗОЖ), а также о "восприятии [обществом] чрезмерного потребления алкоголя как действительной проблемы". Инициатива возвращения пива на стадионы подрывает возможность увеличения продолжительности здоровой жизни, увеличения рождаемости, снижения смертности и привлечения населения к ЗОЖ, полагает он.

"С принятием законопроекта, разрешающего реализацию алкоголя на стадионах, <...> стадионы перестанут восприниматься обществом как "стерильные зоны", свободные от "алкогольной экспансии". Лица, не достигшие 18 лет, будут свидетелями массового распития и последующего неподобающего поведения со стороны взрослых, сократится доля посещающих стадионы с детьми", - отмечается в письме.

Продажа пива на спортивных объектах была запрещена в январе 2005 года. Действие закона не распространялось на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Отмену запрета поддержали в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против отмены запрета высказывается Минздрав РФ.

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями в целях разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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