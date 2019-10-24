"Трезвая Россия" просит Путина не отменять запрет на продажу пива на стадионах

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить принятие законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время спортивных мероприятий. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

В среду правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

"Не первый год в средствах массовой информации, на совещаниях и заседаниях разного уровня отдельными чиновниками продвигается идея возвращения реализации пива и пивных напитков на спортивных объектах, на стадионах. Уважаемый Владимир Владимирович, считаем, что подобные законопроекты подрывают решение задач, поставленных Вами в майском указе (указ 2018 г. "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" - прим. ТАСС), - говорится в письме. - Прошу поддержать чаяния неравнодушных граждан и не допустить реализации алкоголя на спортивных объектах".

По словам Хамзаева, на данный момент в стране фиксируется серьезное снижение потребления алкоголя, что свидетельствует о зрелости общества, о его стремлении к ведению здорового образа жизни (ЗОЖ), а также о "восприятии [обществом] чрезмерного потребления алкоголя как действительной проблемы". Инициатива возвращения пива на стадионы подрывает возможность увеличения продолжительности здоровой жизни, увеличения рождаемости, снижения смертности и привлечения населения к ЗОЖ, полагает он.

"С принятием законопроекта, разрешающего реализацию алкоголя на стадионах, <...> стадионы перестанут восприниматься обществом как "стерильные зоны", свободные от "алкогольной экспансии". Лица, не достигшие 18 лет, будут свидетелями массового распития и последующего неподобающего поведения со стороны взрослых, сократится доля посещающих стадионы с детьми", - отмечается в письме.

Продажа пива на спортивных объектах была запрещена в январе 2005 года. Действие закона не распространялось на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Отмену запрета поддержали в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против отмены запрета высказывается Минздрав РФ.

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями в целях разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в стране.