Эксперты: внедрение в России системы поощрения за аккуратную езду сложно реализуемо

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Система поощрения водителей за безопасное поведение на дороге вряд ли заработает в России в ближайшее время, поскольку довольно сложно реализуема, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов на встрече с делегатами съезда "Деловой России" предложил депутатам Госдумы разработать подобную систему для стимулирования водителей к аккуратной езде. По его словам, она будет основана на сквозном мониторинге движения автомобиля. Предполагается, что за безопасную езду водитель сможет получать "дополнительные бонусы, которыми можно было бы в том числе оплачивать штрафы".

"Непонятно, по каким критериям оценивать аккуратное вождение", - отметил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов. По его мнению, сейчас наиболее реальная мера - осуществление учета штрафов за превышение скорости и нарушение правил дорожного движения для использования этих данных при страховании автомобиля, однако такая система в России уже существует. "Сложно себе представить, как можно собирать данные об аккуратном вождении, если парк сейчас насчитывает 40 млн автомобилей. Поэтому первым этапом должно быть налаживание работы системы учета всех нарушений, а поощрения - это уже скорее вопрос будущего", - уверен Удалов.

Точку зрения эксперта разделяет аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов. "Предложение отчасти интересное, но достаточно сложно реализуемое", - считает он. При этом Беспалов отметил, что если бы речь шла о технологиях, которые позволяют собирать информацию о стиле вождения владельца конкретного транспортного средства и потом хранить ее в "облаке", то подобную меру можно было бы реализовать. "Но это скорее вопрос не настоящего, а ближайшего будущего", - уверен эксперт. Второй вариант, по мнению Беспалова, - оценивать количество штрафов у водителя и поощрять его бонусами за отсутствие нарушений в течение определенного времени. В таком случае необходимо определить, сколько должен длиться этот период, отметил он.

Прежде чем приступать к разработке системы поощрений, необходимо решить текущие проблемы в автомобильной отрасли, считает генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов. "Когда у нас появится работающая система госуслуг, где гражданин сможет увидеть все свои штрафы, тогда можно будет подумать и о том, чтобы вводить какие-то поощрения. Сегодня можно говорить лишь о том, что бумажные штрафы часто не отображаются на портале госуслуг, а дорожные камеры работают далеко не все. Кроме того, сбор информации о стиле вождения - будь то слежение с помощью камер или любой другой способ - для государства на данный момент совершенно не рентабелен", - отметил эксперт.