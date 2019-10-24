Александровский дворец в Царском Селе станет мемориальным музеем Романовых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Александровский дворец, входящий в комплекс Государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Царское Село" и с 2012 года находящийся на реставрации, станет по ее завершении мемориальным музеем семьи Романовых. Первые восемь помещений будут открыты для публики весной 2020 года, рассказала журналистам директор царскосельского ГМЗ Ольга Таратынова.

С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева О докторе, камердинере, поваре и горничной, оставшихся при царе до смерти

"Мы надеемся, что эти помещения мы сможем открыть к следующему высокому сезону, это будет, наверное, май следующего года", - сказала она, уточнив, что речь идет об интерьерах, расположенных на половинах Николая II и его супруги Александры Федоровны в левом, или восточном флигеле дворца: свитская, спальня, сиреневый кабинет и палисандровая гостиная императрицы, приемная и рабочий кабинет императора, его мавританская уборная и камердинерская.

"Это будут восемь помещений, а вообще первая очередь, которая захватывает приблизительно треть дворца, с гардеробами, кассами - у нас в планах открытие [запланировано] на конец следующего года", - сказала ТАСС директор. По ее словам, в Александровском дворце разместится экспозиция о Романовых, начиная с Екатерины Великой. Известно, что Александровский дворец был любимой резиденцией Николая II, который родился там, часто находился в бытность наследником престола и императором, и оттуда же уехал в ссылку в Тобольск летом 1917 года.

От знаменитого царскосельского Екатерининского дворца музей в Александровском будет отличаться характером экспозиции, отметила директор ГМЗ. "Если Екатерининский дворец - это художественный музей, то Александровский дворец - музей мемориальный, и он будет посвящен скорее жизни, которая здесь происходила, жизни всех Романовых, частной жизни, тому, что происходило с ними в это время, иногда веселые, иногда трагические истории", - сказала Таратынова.

Она отметила, что восточный флигель будет экскурсионной зоной, так же как центральные помещения дворца, отреставрированные в 2010 году.

Финансирование и экспозиция

Окончательное завершение работ по Александровскому дворцу планируется не ранее 2022 года, отметили в музее. В августе было опубликовано постановление правительства РФ, согласно которому, ГМЗ "Царское Село" получит в 2019 году из федерального бюджета более 1 млрд рублей на реставрацию Александровского дворца.