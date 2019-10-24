Александровский дворец в Царском Селе станет мемориальным музеем Романовых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Александровский дворец, входящий в комплекс Государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Царское Село" и с 2012 года находящийся на реставрации, станет по ее завершении мемориальным музеем семьи Романовых. Первые восемь помещений будут открыты для публики весной 2020 года, рассказала журналистам директор царскосельского ГМЗ Ольга Таратынова.
"Мы надеемся, что эти помещения мы сможем открыть к следующему высокому сезону, это будет, наверное, май следующего года", - сказала она, уточнив, что речь идет об интерьерах, расположенных на половинах Николая II и его супруги Александры Федоровны в левом, или восточном флигеле дворца: свитская, спальня, сиреневый кабинет и палисандровая гостиная императрицы, приемная и рабочий кабинет императора, его мавританская уборная и камердинерская.
"Это будут восемь помещений, а вообще первая очередь, которая захватывает приблизительно треть дворца, с гардеробами, кассами - у нас в планах открытие [запланировано] на конец следующего года", - сказала ТАСС директор. По ее словам, в Александровском дворце разместится экспозиция о Романовых, начиная с Екатерины Великой. Известно, что Александровский дворец был любимой резиденцией Николая II, который родился там, часто находился в бытность наследником престола и императором, и оттуда же уехал в ссылку в Тобольск летом 1917 года.
От знаменитого царскосельского Екатерининского дворца музей в Александровском будет отличаться характером экспозиции, отметила директор ГМЗ. "Если Екатерининский дворец - это художественный музей, то Александровский дворец - музей мемориальный, и он будет посвящен скорее жизни, которая здесь происходила, жизни всех Романовых, частной жизни, тому, что происходило с ними в это время, иногда веселые, иногда трагические истории", - сказала Таратынова.
Она отметила, что восточный флигель будет экскурсионной зоной, так же как центральные помещения дворца, отреставрированные в 2010 году.
Финансирование и экспозиция
Окончательное завершение работ по Александровскому дворцу планируется не ранее 2022 года, отметили в музее. В августе было опубликовано постановление правительства РФ, согласно которому, ГМЗ "Царское Село" получит в 2019 году из федерального бюджета более 1 млрд рублей на реставрацию Александровского дворца.
В нем также отмечается, что сметная стоимость составляет почти 3 млрд рублей. Из них в 2010-2018 годах из федерального бюджета было выделено 830 млн рублей в рамках федеральной целевой программы "Культура России", еще 389 млн вложил сам музей-заповедник. В приложении к постановлению говорится, что в 2019 году общий объем бюджетных инвестиций в проект составит 1,03 млрд рублей, а ГМЗ "Царское Село" добавит к этой сумме 746 млн собственных средств.
При подготовке к открытию новых экскурсионных пространств музею приходится решать вопрос о заполнении исторических интерьеров подлинными экспонатами, многие из которых покинули дворец после эвакуации в годы Великой Отечественной войны.
"Сейчас большая часть вещей из Александровского дворца находится в ГМЗ "Павловск", и уже около года работает согласительная комиссия, и по каждому помещению обсуждают, что Павловск может нам передать на временное хранение, что не может, переговоры не очень простые, но продуктивные", - рассказала ТАСС Таратынова.
Туристы без очередей
При формировании экскурсионных потоков музейщики будут учитывать опыт, накопленный с туристами в Екатерининском дворце, возможности которого уже перестают отвечать количеству бывающих там гостей со всего мира. В 2018 году Царское Село посетили около 4 млн туристов, и примерно 1,8 млн из них побывали в Екатерининском дворце, который способен одновременно вмещать всего 800 человек. В связи с этим музей вынужден был задуматься о планах перехода на онлайн-продажу билетов, которая позволит туристам планировать свое время заранее и не стоять в многочасовых очередях.
Онлайн-бронирование обсуждается и как возможность для будущего музея в Александровском дворце. "Мы предполагаем, что первое время здесь будет очень много желающих, но мы не сможем много пускать, у нас нет для этого инфраструктуры, даже просто гардероба на всех, кто придет, поэтому мы будем как-то лимитировать это посещение, но не будем его закрывать, - пояснила Таратынова. - Неправильно закрывать готовые интерьеры, ожидая, пока будут решены инфраструктурные вопросы".
Она рассказала, что среди рассматриваемых вариантов - пропуск по две группы в час, а также предварительное бронирование, благодаря которому дворец смогут посещать одиночные посетители. "Возможность попадания при очень большом желании будет обеспечена", - заверила директор ГМЗ.
О дворце
Александровский дворец в Царском Селе был построен итальянским архитектором Джакомо Кваренги по приказу Екатерины II для ее старшего внука Александра, будущего императора Александра I. С 1918 года дворец стал музеем, затем в нем размещался Дом отдыха сотрудников НКВД и детский дом.
После Великой Отечественной войны законсервированный Александровский дворец вновь попытались сделать музеем, разместив в нем выставку к 150-летию Александра Пушкина, но в 1951 году здание передали Военно-морскому флоту СССР, а дворцовую коллекцию - в Павловский музей. В 2009 году дворец был передан в ведение ГМЗ "Царское Село".