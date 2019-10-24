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В Северной Осетии в 2020 году по нацпроекту построят пять объектов дошкольного образования

На эти цели будет выделено 278 млн 807 тыс. рублей из федерального и регионального бюджетов

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 октября. /ТАСС/. Четыре пристройки к детским садам и один детский сад построят в Северной Осетии в 2020 году в рамках нацпроекта "Демография". Об этом журналистам в четверг сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Пять объектов дошкольного образования появятся в 2020 году в Северной Осетии в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", - говорится в сообщении.

Пристройки возведут для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в районах республики и Владикавказе, детский сад на 230 мест построят в Беслане. На эти цели будет выделено 278 млн 807 тыс. рублей из федерального и регионального бюджетов.

"Сейчас строительство пристроек к дошкольным образовательным учреждениям идет в районах республики и Владикавказе. До конца года должны быть возведены 20 объектов на 55 и 20 мест, которые будут оборудованы всем необходимым. Наши приоритетные задачи - сократить очередность в детские сады и обеспечить молодым мамам возможность выйти на работу", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Северной Осетии Людмилу Башарину.

В этом году уже открыто девять пристроек во Владикавказе и Моздокском районе, что позволило создать 495 новых мест в детских садах для детей в возрасте до 3 лет.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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