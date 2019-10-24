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Колледж в Дагестане выпустил первых предпенсионеров после обучения работе на станках с ЧПУ

Бесплатное обучение прошли восемь человек

МАХАЧКАЛА, 24 октября. /ТАСС/. Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе в городе Каспийске в Дагестане обучил людей предпенсионного возраста токарным работам на станках с числовым программным управлением (ЧПУ). Обучающие курсы проходили с мая по октябрь, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе в Каспийске выпустил первых профессионально обученных предпенсионеров по специальной программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, которая реализуется в колледже в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", - сказал представитель ведомства.

По его словам, бесплатное обучение с 10 сентября по 12 октября под наставничеством высококвалифицированных специалистов колледжа прошли восемь человек.

"Все слушатели успешно сдали демонстрационный экзамен и получили свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации "Токарь" и "Скиллс-паспорт", признанный ведущими работодателями страны и подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills", - отметил представитель пресс-службы.

Он сообщил, что Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе в марте текущего года прошел предквалификационный конкурсный отбор учреждений для оказания образовательных услуг и услуг по проведению практических мероприятий в рамках реализации проектов и программ Союза "Молодые профессионалы" по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ", в том числе и программы профессионального обучения предпенсионеров (50+).

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

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