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Саммит Россия – Африка

Путин отметил выступление участника саммита Россия - Африка на русском языке

Президент отметил, что Россия продолжит работу по обучению специалистов из Африки

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин обратил внимание на выступление одного из участников саммита Россия - Африка на русском языке.

"Мне было сегодня очень приятно, когда один из участников нашей дискуссии все свое выступление сделал на русском языке, причем практически без акцента", - вспомнил глава российского государства, подводя итоги саммита.

Он отметил, что Россия продолжит работу по обучению специалистов из Африки. "Напомню, что при содействии нашей страны в Африке построены более 100 учебных заведений", - сказал президент РФ. По его словам, Россия занималась обучением специалистов из Африки не только в своих вузах, но и в совместных образовательных центрах в африканских странах, где прошли подготовку 250 тыс. человек.

По словам российского лидера, в ходе строительства и эксплуатации крупных промышленных предприятий обучение прошли еще около 150 тыс. человек.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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