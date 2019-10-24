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Саммит Россия – Африка

Африканские медиа готовы обновить договорную базу с российскими СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев подчеркнул необходимость налаживания информационных обменов

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Представители африканских информационных агентств выразили желание расширить и обновить договорную базу с российскими СМИ. Об этом они рассказали на дискуссионной панели "Новостные медиа Африки в условиях глобальных вызовов современности" в ходе саммита Россия - Африка в Сочи.

Гендиректор Конголезского информационного агентства Анаст Уилфрид Мбосса сообщил, что информационное пространство континента стремительно меняется, конкуренция возрастает и есть множество открытых ниш в сфере медиа. "Между Россией и Африкой в сфере медиа есть подписанные соглашения, но они не работают. Сегодня всем ясно, что необходимо заключить или пересмотреть соглашения о сотрудничестве, об обменах, повышении квалификации, особенно в цифровой среде", - сказал он.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев обратил внимание, что россияне, равно как и жители Африки, очень мало знают друг о друге. Он подчеркнул необходимость налаживания информационных обменов. При участии союза и Международной федерации журналистов глава СЖР предложил запустить процесс прямого общения СМИ.

Гендиректор Сенегальского информационного агентства Тьерно Бирахим Фолл рассказал, что технологии подталкивают африканских журналистов к смене парадигмы. "Нам нужно расширить партнерство, открыть рынок новым регионам", - добавил он, пригласив к сотрудничеству российские агентства.

В свою очередь заместитель директора Института Африки РАН, главный редактор журнала "Ученые записки Института Африки РАН" Леонид Фитуни считает, что информационный порядок претерпел изменения не в пользу Африки и не в пользу России. "Мы должны вместе отвечать на вызовы в сфере медиа. По аналогии с городами могли бы появиться СМИ-побратимы, таким образом нам удастся построить прямой обмен информацией", - отметил он.

Дискуссия состоялась в рамках форума информационных агентств Россия - Африка, организатором которого выступило агентство ТАСС.

О саммите

В Сочи 23-24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором участвуют главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и форума.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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