В Пензе открыли современный медицинский модуль областного клинического центра крови

ТАСС, 24 октября. Современный медицинский модуль с электронной очередью, оборудованием для безболезненного забора крови и определения ее качества открыли в Пензенском клиническом центре крови, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В рамках второго этапа государственной программы на территории учреждения разместили модуль, который позволил расширить существующие площади, он отвечает передовым санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям оказания медицинских услуг", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в помещении регистратуры для более оперативного обслуживания посетителей установили систему навигации и электронной очереди, информатор, в зале ожидания заменили сиденья, подключили Wi-fi. Для предварительного анализа крови в центр приобрели единственный в области бесконтактный перфоратор для того, чтобы процедура забора крови проходила максимально быстро и безболезненно, а в лаборатории появилось оборудование для более точного определения состава и качества крови, ее совместимости с получателями. Кроме того, благодаря обновлению в центре теперь можно заготавливать стволовые клетки для лечения нескольких онкологических заболеваний.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства, модуль предназначен для доноров и для заготовки компонентов крови. "Ранее здесь располагалась станция переливания крови, теперь ее расширили и появился отдельный модуль", - сказала собеседница, уточнив, что работы проводились по программе "Развитие службы крови".

Как отметил руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, таких модулей в России всего четыре, включая Пензу. "Причем здесь оборудование и система работы самые современные. Здесь создан качественный сервис для доноров, обеспечена безопасность крови и ее компонентов, имеются новые возможности производства биологических материалов", - цитирует его пресс-служба.

Необходимость обновления была обусловлена тем, что Пензенский областной клинический центр является единственным учреждением службы крови в регионе, которое осуществляет заготовку, переработку, хранение крови и обеспечивает ее, в том числе, инфекционную безопасность. В 2018 году там заготовили более 22 тыс. литров донорской крови, более 8,3 тыс. литров свежезамороженной плазмы, центр поставляет свою продукцию в 38 лечебных учреждений области.