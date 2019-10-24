Сын народного поэта КБР Кулиева передал его музею более 2 тыс. книг отца

НАЛЬЧИК, 24 октября. /ТАСС/. Сын народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева Азамат передал его дому-музею более 2 тыс. книг из библиотеки отца, среди которых есть книги с инскриптами, сообщила в четверг ТАСС директор музея Фатима Кулиева.

"Младший сын Кайсына Кулиева Азамат передал мемориальному дому-музею уникальную библиотеку поэта, в которой более 2 тыс. экземпляров, есть книги с инскриптами. Среди них сборник Михаила Лермонтова, которую проносил в своей полевой сумке всю войну Кайсын Кулиев. Говорилось об этой книге много, он взял ее в библиотеке части, в которой служил, потом началась война и часть разбомбили, а сборник остался с ним", - рассказала она.

Произведения Кулиева переведены на многие языки мира, такие книги также были доставлены в музей. "Говорили, что нет некоторых переводов, но они есть, и мы готовы их показать в новой экспозиции. У нас расширился список книг самого Кайсына, даже нашли одну с автографом сыну Эльдару, сделанную в 60-х годах прошлого века. Все его современники, друзья, советские поэты и писатели дарили ему свои книги с автографами. Все они теперь здесь", - сказала она, отметив, что в ходе изучения этих инскриптов дополняется картина жизни поэта, его мировосприятие и то, как его воспринимали.

В числе книг, подаренных Кулиеву, есть издания Николая Тихонова, Дмитрия Кедрина, Арсения Тарковского, Ольги Берггольц, Расула Гамзатова, Давида Кугультинова, Мустая Карима, Михаила Дудина, Алима Кешокова, Булата Окуджавы, Андрея Дементьева, Андрея Битова.

Кайсын Кулиев (1917-1985) родился в селении Верхний Чегем. Первая его книга "Привет, утро!" на балкарском языке была опубликована в 1940 году. В годы Великой Отечественной войны его стихи звучали по радио. Государственная премия РСФСР им. Горького присуждена Кулиеву за книгу об изгнании "Раненый камень" (1966). Кулиев также является лауреатом Государственной премии СССР за "Книгу земли" (1974), Ленинской премии (1990, посмертно) за книгу "Человек. Птица. Дерево" (1985).

О музее

Мемориальный дом-музей Кулиева - филиал Национального музея Кабардино-Балкарской Республики, расположен в городе Чегеме. В среднем в год его посещают около 2 тыс. человек. В соответствии с завещанием Кулиева похоронили во дворе дома, в котором он жил в последние годы. Здесь был основан музей, который открылся 1 ноября 1987 года.

Экспозиция дома-музея состоит из двух частей. Первая - литературная, организована по историко-хронологическому принципу, где последовательно раскрываются основные этапы жизни и творческой биографии поэта. Вторая - мемориальная: рабочий кабинет, гостиная, спальня, флигель, усадьба и сад.

В музее насчитывается более 3 тыс. экспонатов. Наиболее ценные, уникальные коллекции - это личные вещи Кулиева, прижизненные и посмертные издания его произведений, портреты, рукописи и автографы, письма, фотографии, книги из личной библиотеки.