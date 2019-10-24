Финансирование программ защиты от онкозаболеваний увеличилось в 2,5 раз в КБР за год

НАЛЬЧИК, 24 октября. /ТАСС/. Финансирование программ по предупреждению и лечению онкологических заболеваний в Кабардино-Балкарии (КБР) увеличилось в два с половиной раза в 2019 году. Об этом в четверг сообщил и. о. министра здравоохранения региона Марат Хубиев, выступая на заседании совета Общественной палаты региона.

"В этом году на онкологическую программу федеральное финансирование, которое зашло через систему Обязательного медицинского страхования в КБР, достигает 756 млн руб. Если еще учесть более 100 млн руб., которые мы на сегодняшний день уже заплатили на лечение наших жителей другим субъектам Российской Федерации, то получается более чем 850 млн руб. В прошлом году финансирование составляло всего лишь 336 млн руб., более чем в два с половиной раза финансирование на лечение онкологических больных в этом году увеличилось", - сказал Хубиев.

По его словам, на диспансерном учете у онкологов в КБР, по состоянию на 1 октября 2019 года, состоит более 17 тыс. человек. В структуре общей смертности населения, смертность от новообразований занимает второе место. Показатель смертности от злокачественных новообразований за 8 месяцев текущего года составил 130 на 100 тыс. населения, в сравнении с прошлым годом показатель вырос на 8,6% (по РФ этот показатель составляет 201).

Он напомнил, что при своевременном обращении за медицинской помощью шансы на излечение значительно возрастают, но пациенты часто игнорирует профилактические обследования или откладывают визит к специалисту, недооценивая опасность.

Министр также рассказал о предпринимаемых мерах, которые помогут улучшить работу онкологической службы. Если в 2016 году в регионе было 139 круглосуточных коек для таких больных, то на сегодняшний день - 191. Ранее за счет расширения площадей в онкодиспансере были открыты два хирургических отделения и реанимация, появилась возможность размещения нового оборудования, которое позволит улучшить качество диагностики и лечения. Так, в онкодиспансере установлены УЗИ-аппарат экспертного класса, анализаторы, универсальный операционный стол, вводятся в эксплуатацию три эндоскопических комплекса, что позволит в ближайшее время внедрить в онкодиспансере малоинвазивные операции.

"Кардинальным решением стало бы завершение строительства нового онкологического диспансера, в этом году выделили средства на создание новой проектно-сметной документации после чего руководством республики будет продолжена работа на федеральном уровне по включению объекта в один из целевых проектов", - отметил и. о. министра.