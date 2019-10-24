Грузы для зимовочного комплекса на антарктической станции "Восток" отправили из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Очередная Российская антарктическая экспедиция в четверг отправилась в рейс из Санкт-Петербурга, судно "Академик Трешников" по программе экспедиции должно доставить грузы для строительства нового зимовочного комплекса на станции "Восток". Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"24 октября от причала Морского торгового порта Санкт-Петербурга в рейс по программе 65-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) отправилось научно-экспедиционное судно (НЭС) "Академик Трешников". <...> Основные задачи рейса: организация доставки грузов на станцию "Прогресс" для начала работ по созданию нового зимовочного комплекса на станции "Восток", - говорится в сообщении.

"Для обеспечения транспортировки строительных грузов со станции "Прогресс" на станцию "Восток" предстоит выполнить большой объем работ, включая детальное обследование структуры ледников, по которым будут выполняться транспортные походы, выполнить завоз топлива на станцию "Восток" и подбазы, обеспечить уплотнение снега в районе строительно-монтажной площадки нового зимовочного комплекса на станции "Восток", - пояснили в ААНИИ.

Отечественная станция "Восток" была создана в 1957 году в Антарктиде и названа в честь парусного шлюпа "Восток", принявшего участие в экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, в ходе которой был открыт самый южный континент. На сегодняшний день она является единственной внутриконтинентальной станцией в Антарктике, используемой российскими полярниками. Под станцией располагается уникальное подледниковое реликтовое озеро.

На судно "Академик Трешников" погружено около 1,5 тыс. т экспедиционных грузов, в том числе дизельное топливо, авиационный керосин, бензин, технические масла и газы, а также продукты питания для российских антарктических станций и сезонных полевых баз. Среди задач рейса, в том числе, проведение сезонных исследований на станциях Мирный и Оазис Бангера. Кроме того, планируется провести мероприятия по восстановлению инфраструктуры сезонной полевой базы Русская для ее перевода с 2021 года в разряд круглогодично действующих станций. Рейс судна продлится 179 суток.

В апреле председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон сообщал, что новый зимовочный комплекс на российской антарктической станции "Восток" планируется возвести к 2022 году. Его общая площадь составит порядка 2,5 тыс. кв. метров. По словам Михельсона, собственником нового комплекса должен стать ААНИИ.