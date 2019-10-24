Мусоросжигательные заводы планируют включить в нацпроект "Экология"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Проектный комитет по национальному проекту "Экология" согласился включить в направление "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" целевой показатель по созданию инфраструктуры сжигания коммунального мусора и предусмотреть под это финансирование. Это следует из копии протокола совещания комитета от 10 октября, опубликованном в Telegram-канале "Зеленый змий". Подлинность документа ТАСС подтвердили в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева.

Согласно копии протокола, в заседании под председательством Гордеева приняли участие первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РФ Денис Храмов, замминистра экологии и природных ресурсов Владимир Логинов. Также в списке перечислены Казаков и Иванов без указания имен. Документ называется "О ходе исполнения поручений <...> по включению проектов по термической переработке отходов в состав национального проекта "Экология".

"Согласиться с предложением Минприроды России о внесении изменений в паспорт федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в соответствии с поручением президента РФ от 16 сентября 2019 года в части включения дополнительного целевого показателя, новых результатов и финансового обеспечения создания инфраструктуры по утилизации твердых коммунальных отходов посредством их сжигания с производством электрической и (или) тепловой энергии, в том числе мер государственной поддержки", - говорится в протоколе.

Сейчас в России реализуется проект по строительству пяти пилотных мусоросжигательных заводов (четыре в Подмосковье и один в Казани) компанией "РТ-Инвест" (входит в структуру Ростеха). Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн твердых коммунальных отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. Завод в Казани с установленной электрической мощностью в 55 МВт сможет ежегодно сжигать до 550 тыс. тонн мусора. Суммарная стоимость проекта с пятью заводами оценивается в 150 млрд рублей. Также рассматривается возможность строительства еще двух мусоросжигательных заводов по 25 млрд рублей каждый на Ставрополье и в Сочи.

Между тем, очередность приоритетов государственной политики, отраженная в 89-ФЗ "Об отходов производства и потребления" ставит сжигание (обезвреживание) мусора на последнее место. В документе они перечислены в следующем порядке: максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования, обработка (сортировка) отходов, утилизация (переработка) отходов, обезвреживание отходов. Захоронение мусора на полигонах исключено из государственных приоритетов.