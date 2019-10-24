Экс-президента США Джимми Картера выписали из больницы

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Джимми Картер выписан из больницы, куда он был помещен из-за перелома костей таза. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте президентского центра Картера.

"Бывший президент США Джимми Картер был выписан из медицинского центра Phoebe Sumter [в штате Джорджия]. Он собирается продолжать поправляться у себя дома в Плейнс, штат Джорджия, и благодарит всех, кто желает ему всего наилучшего", - говорится в сообщении.

95-летний Картер был госпитализирован во вторник. Бывший глава государства упал у себя дома, незначительно повредив кости таза. В мае он попал в больницу с переломом шейки бедра.

Картер родился 1 октября 1924 года в городе Плейнс (штат Джорджия) в семье фермера. С 1947-го по 1953 год служил офицером-подводником на Тихоокеанском и Атлантическом флотах, вышел в отставку после смерти отца, вернулся на ферму и занялся расширением семейного сельскохозяйственного бизнеса. В 1962 году был избран сенатором законодательного собрания Джорджии, в 1970 году - губернатором родного штата.

Белый дом демократ Картер возглавил в январе 1977 года, одержав победу над соперником из Республиканской партии Фордом. В ноябре 1980 года он проиграл выборы республиканцу Рейгану. При Картере США и СССР в 1979 году подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан Картер принял решение не передавать этот документ на одобрение в Сенат, запретил поставки пшеницы из США в СССР и бойкотировал Олимпийские игры в Москве.