Гостям саммита Россия - Африка представили ледовое шоу

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. На гала-концерте для гостей саммита Россия - Африка в четверг выступили звезды российского фигурного катания. Как передает корреспондент ТАСС, зрители восторженно встречали фигуристов на арене "Ледяной куб" в Олимпийском парке Сочи.

"Нам очень приятно, что Фонд Росконгресс сегодня в рамка культурной программы представляет вот это ледовое шоу, которое Илья Авербух вместе со всеми чемпионами подготовил специально для наших гостей", - рассказал журналистам перед началом спектакля участник шоу Алексей Тихонов.

Фигуристы подготовили для гостей около 15 номеров, объединенных в единое шоу. На лед вышли олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, олимпийский чемпион Максим Маринин, олимпийский чемпион Роман Костомаров, Албена Денкова, Максим Ставиский, Максим Ковтун.

Так, чемпион России Евгений Кузнецов показал зрителям "шаманский" номер, также российские фигуристы включили в программу выступления номера в русском стиле и постарались своим танцем рассказать гостям из Африки о России. "Мы быстро, красиво все покажем, чтобы они не замерзли,... [и] радостные, в хорошем настроении ушли", - рассказала журналистам фигуристка Мария Петрова.

Зрители встречали артистов очень тепло, хлопали во время поддержек и прыжков, снимали выступление на мобильные телефоны и кричали "браво". Во время номера Тихонова и Петровой под песню "Аллилуйя" зрители включили фонарики на телефонах и покачивали руками в такт музыке. Когда все артисты вышли на финальный поклон, гости шоу приветствовали их стоя.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. В нем принимают участие представители всех 54 стран континента, 43 из них представлены на высшем уровне. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита.