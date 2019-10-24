Памятник дирижаблю установили на бульваре Умберто Нобиле в Долгопрудном

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Одиннадцатиметровый памятник дирижаблю установили в подмосковном Долгопрудном, где в 1930-х годах проводили запуски построенных на местном предприятии аэростатов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Памятник установлен на месте запуска дирижаблей, на бульваре Умберто Нобиле - итальянского конструктора, работавшего в Долгопрудном с 1932 по 1936 годы.

"В Долгопрудном установлен памятник дирижаблю. Уникальный арт-объект разрабатывался несколько месяцев архитекторами и инженерами, для максимальной точности были привлечены конструкторы вертолетной промышленности. Памятник состоит из более тысячи элементов и четырех основных частей: постамент, опорная нога, несущее крыло и капсула дирижабля", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, высота всей конструкции - около 11 м, вес составляет 4,5 т. Она выполнена из нержавеющей стали, облицована оцинкованным железом, имеет внутреннюю подсветку от четырех светильников рассеянного света. Кроме того, дирижабль будет освещаться специальным широкоугольным прожектором.

"Территорию для установки памятника выбрали для благоустройства жители в рамках программы "Комфортная городская среда". Долгопрудный - родина советских дирижаблей, до 1938 года он носил название Дирижаблестрой", - отметили в пресс-службе.