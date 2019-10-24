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Губернатора Санкт-Петербурга наградили орденом Дружбы Республики Южная Осетия

Ранее лидеры договорились о проведении культурных и молодежных обменов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил в четверг губернатору Санкт-Петербурга орден Дружбы Республики. Как сообщили в пресс-службе администрации главы города, награждение состоялось в Эрмитажном театре в рамках Дня культуры Осетии.

"Эта награда не мне, а петербуржцам. В ней проявление дружбы, добрососедства и уважения к нашему городу и его жителям", - приводят в пресс-службе слова губернатора.

Ранее в четверг Беглов провел деловую встречу с президентом Республики Южная Осетия, на которой стороны договорились о проведении культурных и молодежных обменов. Отмечается, что, по мнению главы города на Неве, у Петербурга и Южной Осетии есть много перспективных направлений сотрудничества, в том числе, в туризме и медицине. Беглов также пригласил осетинскую делегацию на предстоящий Санкт-Петербургский международный культурный форум в середине ноябре этого года, а также на Петербургский международный экономический форум в 2020 году.

"Хочу также пригласить вас к нам 27 января 2020 года - в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вас ждет подарок: вам передадут копии уникального документального фильма "Ладога", снятого в годы блокады. Наши активисты разыскали его в архивах. Показ этой уникальной ленты состоялся в этом году", - цитируют Беглова в пресс-службе. Губернатор подчеркнул, что представители осетинского народа защищали Ленинград, и петербуржцы об этом помнят.

Президент Бибилов, в свою очередь, отметил необходимость сохранить дружбу, связывающую Санкт-Петербург и Южную Осетию, и передать ее последующим поколениям, говорится в сообщении пресс-службы.

Дни культуры Осетии проходили в Петербурге 23 и 24 октября, они приурочены к 270-летию первого посольства Осетии в Санкт-Петербург ко двору императрицы Елизаветы Петровны - событию, которое считается поворотным моментом в сближении Осетии с Россией. В среду в музейно-выставочном центре "Россия - моя история" была открыта выставка работ известных осетинских художников, состоялись показ презентационного фильма об Осетии, а также концерт с исполнением осетинских народных песен и танцев. 24 октября стал Днем культуры Осетии в Государственном Эрмитаже: в течение дня проходила серия специальных экскурсий "Наследие Осетии в Эрмитаже", а вечером программу продолжил концерт.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияЮжная ОсетияСанкт-ПетербургБибилов, Анатолий Ильич
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