Николай Патрушев обсудит в Омске соцзащиту военнослужащих и вопросы безопасности в СФО

ОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу проведет в Омске совещание с главами регионов Сибирского федерального округа (СФО). Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Совместно с полномочным представителем президента РФ в СФО Сергеем Меняйло, а также представителями ряда федеральных министерств и ведомств будут обсуждены актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в Сибири", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание на совещании планируется уделить "защищенности информационных ресурсов государственных органов, а также дополнительным мерам по решению социально-экономических проблем военнослужащих и членов их семей, граждан, уволенных с военной службы, а также гражданского персонала Вооруженных сил РФ, других войск и военных формирований", отметили в пресс-службе.

Патрушев регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. Предыдущее мероприятие состоялось в Туле 4 октября и было посвящено, в частности, обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и мерам по диверсификации производства на предприятиях ОПК в Центральной России.

Тема информационной безопасности госструктур затрагивалась, в частности, на аналогичном совещании в Волгограде в сентябре. Патрушев тогда отметил, что проверки выявили нарушения правил защиты информации при использовании компьютеров и интернета чиновниками в Южном федеральном округе. По его словам, речь идет об использовании неучтенных съемных носителей информации, несертифицированного программного обеспечения, а также о несанкционированном подключении мобильных устройств и беспроводных точек доступа, взаимодействующих с интернетом. Секретарь Совбеза тогда попросил руководителей соответствующих регионов обратить на эти вопросы особое внимание и принять меры по недопущению подобных нарушений.

Что касается темы социального обеспечения военнослужащих, то Патрушев ранее подчеркивал, что решение этого вопроса "было и остается приоритетной задачей", учитывая важность и особенности выполнения военными, сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб государственных задач, зачастую связанных с высоким риском для жизни и здоровья.