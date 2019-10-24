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В США предпринята попытка монополизации движения "Бессмертный полк"

В заявлении координаторов движения говорится, что житель Сиэтла провозгласил себя его руководителем, а также предпринял шаги по регистрации торговой марки на фразу WWII Immortal Regiment Memorial Walk

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Попытка монополизации и коммерциализации акции "Бессмертный полк" совершена в США. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте "Бессмертного полка США" заявлении координаторов движения более 15 американских городов. Как отмечается в тексте документа, заявление сделано "в связи с распространением в социальных сетях и ряде СМИ недостоверной информации о движении "Бессмертный полк в США".

"В 2018 году житель американского города Сиэтл (штат Вашингтон) Тимофей Яновский провозгласил себя руководителем движения "Бессмертный полк", а также предпринял шаги по регистрации торговой марки (товарного знака или знака обслуживания) на фразу "WWII Immortal Regiment Memorial Walk" (Памятное шествие "Бессмертный Полк") с целью получения контроля над координацией шествий в США, - подчеркивается в совместном заявлении. - Поскольку Яновский не является законным правообладателем названия "WWII Immortal Regiment Memorial Walk" и его эквивалентов, эта заявка является недействительной с момента подачи и подлежит отмене".

Народная и неполитическая акция

Подписавшие заявление координаторы шествий в США подчеркивают, что они "не причастны к планам и действиям Тимофея Яновского, не согласовывали заявления и призывы, с которыми он выступал и продолжает выступать от лица координаторов "Бессмертного полка" в США, в том числе о пожертвовании денег, - особо отмечается в заявлении. - Шествия "Бессмертного полка" проходят в США с 2015 года, и с самого начала являются народной, некоммерческой, неполитической и исторической инициативой, координацией которой занимаются активисты. "Бессмертный полк" в каждом городе США проводится независимо, не подчиняется никакому "центру", "совету" или координаторам других городов и стран. В своей работе координаторы шествий "Бессмертный полк" в США стараются опираться на базовые принципы, которые были приняты координаторами из разных стран этой весной и позже были подтверждены на состоявшейся в сентябре этого года в Белграде всеобщей международной конференции координаторов шествия".

Заявление координаторов памятной акции американских городов поддержал сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков и руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторский. Среди подписавших документ - координаторы шествий "Бессмертный полк" таких американских городов, как Бостон (Массачусетс), Ванкувер и Сиэтл (Вашингтон), Вашингтон (столичный округ Колумбия), Гонолулу (Гавайи), Денвер (Колорадо), Майами (Флорида), Нью-Йорк и Олбани (Нью-Йорк), Портленд и Юджин (Орегон), Сан-Диего (Калифорния), Финикс (Аризона), Филадельфия (Пенсильвания), Чарлстон (Южная Каролина), Чикаго (Иллинойс) и другие.

Со своей стороны Тимофей Яновский в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что не считает себя виновным в расколе движения "Бессмертный полк". По его словам, несколько лет назад его инициативу о придании акции "Бессмертный полк" "официального статуса", в том числе с присвоением торговой марки, поддержали координаторы ряда американских городов. Однако позже, как отметил Яновский, "интерес был потерян" и те же соотечественники теперь активно выступают против придания памятной акции официального статуса. Эту позицию Яновский называет "печальным фактом", а тех, кто мешает вступлению координаторов в официальную организацию, обвиняет в попытках "раскалывать такую важную инициативу в США" как движение "Бессмертный полк".

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