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"Известия": легким дронам разрешат подниматься на 150 м без согласования авиавластей

При этом все эти беспилотники к концу октября должны быть поставлены на учет в Росавиации, отмечает издание
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Владельцы бытовых дронов весом от 250 г до 30 кг смогут их использовать на высоте до 150 м без согласования с авиавластями. Но при этом все эти беспилотники к концу октября должны быть поставлены на учет в Росавиации, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на представителя Минтранса.

Согласовывать не придется только полеты в светлое время суток над землей или водой. Также квадрокоптер обязательно должен оставаться в поле зрения оператора.

Но в ряде случаев разрешение на запуск легкого дрона все равно потребуется. Например, если владелец планирует запускать его в районе диспетчерских зон, аэродромов, зон ограничения полетов, в местах проведения публичных и официальных спортивных мероприятий.

По данным издания, сейчас в России около 50 тыс. квадрокоптеров, заявки на регистрацию подали владельцы 3,2 тыс. из них.

Теги
Россия
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