На севере Японии открылась туристическая встреча G20

ТОКИО, 25 октября. /ТАСС/. Встреча министров туризма стран "двадцатки" открылась в пятницу в городе Куттян в префектуре Хоккайдо. Как сообщили ТАСС организаторы, в ходе двухдневных переговоров представители G20 проведут обмен мнениями, в частности, по проблеме баланса между активным развитием туристической отрасли и сохранением природно-культурных ценностей.

Министерская встреча G20 по вопросам туризма проводится впервые. По мнению организаторов, активное развитие туристической отрасли, в которую государства по всему миру вкладывают много средств и усилий, неизбежно оказывает влияние на окружающую среду и экологическую систему, особенно - в крупных городах. В этой связи ключевыми темами двухдневной дискуссии в живописном горном поселке на севере страны станет проблема сохранения баланса между устойчивым, эффективным развитием туристической отрасли и защитой окружающей среды и культурного наследия.

По итогам встречи ожидается принятие совместной министерской декларации.