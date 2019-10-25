Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На севере Японии открылась туристическая встреча G20

Такая министерская встреча проводится впервые

ТОКИО, 25 октября. /ТАСС/. Встреча министров туризма стран "двадцатки" открылась в пятницу в городе Куттян в префектуре Хоккайдо. Как сообщили ТАСС организаторы, в ходе двухдневных переговоров представители G20 проведут обмен мнениями, в частности, по проблеме баланса между активным развитием туристической отрасли и сохранением природно-культурных ценностей.

Министерская встреча G20 по вопросам туризма проводится впервые. По мнению организаторов, активное развитие туристической отрасли, в которую государства по всему миру вкладывают много средств и усилий, неизбежно оказывает влияние на окружающую среду и экологическую систему, особенно - в крупных городах. В этой связи ключевыми темами двухдневной дискуссии в живописном горном поселке на севере страны станет проблема сохранения баланса между устойчивым, эффективным развитием туристической отрасли и защитой окружающей среды и культурного наследия.

По итогам встречи ожидается принятие совместной министерской декларации.

Теги
Япония
Реклама на ТАСС
В аэропорту Благовещенска из-за снегопада задерживается прилет четырех авиалайнеров
В районе аэродрома плохая видимость, сообщили в пресс-службе воздушной гавани
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС