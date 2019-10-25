В аэропорту Благовещенска из-за снегопада задерживается прилет четырех авиалайнеров

ТАСС, 25 октября. Прибытие четырех авиарейсов задерживается в аэропорту Благовещенска из-за снегопада и низкой видимости в районе аэродрома, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"Задерживается прибытие двух рейсов из Москвы авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7, рейса компании "Аврора" из Владивостока и еще одного борта S7 из Новосибирска. Это связано со снегопадом и плохой видимостью в районе аэродрома. Аэропорт Благовещенска работает в штатном режиме, пассажиры вылетающих рейсов проходят регистрацию, с ними работают представители авиакомпаний", - сказали в пресс-службе.

Начавшийся в ночь на пятницу снегопад осложнил движение на дорогах в Благовещенске. Их расчисткой занимается снегоуборочная техника. Власти города призвали водителей к большей внимательности. Помимо областного центра, дороги замело в центральных и южных районах Амурской области.