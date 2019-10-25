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В Крыму в 2020 году планируют начать ремонт Южнобережного шоссе

В настоящее время разрабатывается проект по капитальному ремонту

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт Южнобережного шоссе, связывающего Симферополь, Алушту, Ялту и Севастополь, планируют начать в 2020 году, сообщил ТАСС министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

"На капремонт Южнобережного шоссе мы планируем выйти со следующего года. Наверное, это будет не в начале года, а под конец сезона, чтобы в 2021 году завершить", - сказал Карпов, отметив, что сейчас разрабатывается проект по капитальному ремонту.

Предполагается создание двух транспортных развязок на южном берегу Крыма, ремонт проезжей и тротуарной частей дороги, строительство 30 пешеходных переходов, в том числе надземных, уточнил Карпов. По его словам, работы на участке Алушта - Ялта предварительно оцениваются почти в 14 млрд рублей, а на участке от Ялты до Фороса - почти в 10 млрд рублей.

Карпов рассказал, что в 2023 году дорожники Крыма намерены также начать реконструкцию участка горной трассы, связывающей Симферополь с Южнобережным шоссе. Эти работы потребуют сложных инженерных изысканий, поскольку на дороге есть оползневые участки, и предварительно оцениваются в примерно 15 млрд рублей, добавил министр.

Автомобильная дорога от Симферополя в Севастополь через Ялту проходит по Ангарскому перевалу и горным склонам Южного берега Крыма. Ее общая протяженность составляет около 160 км.

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