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Николаевск-на-Амуре полностью освободился от паводка в Хабаровском крае

В настоящее время в регионе в зоне паводка остаются шесть населенных пунктов

ТАСС, 25 октября. Город Николаевск-на-Амуре освободился от подтоплений, которые были вызваны подъемом воды в Амуре и разливом малых рек. По состоянию на утро пятницы, в регионе в зоне паводка остаются шесть населенных пунктов, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Паводок в Хабаровском крае начался в июле из-за высокого уровня воды в Амуре. Николаевск-на-Амуре - последний крупный город, находившийся в зоне затопления. Гребень паводка здесь наблюдался в середине сентября.

"За прошедшие сутки вода сошла с территории подтопленного паводковыми водами приусадебного участка в городе Николаевск-на-Амуре. В настоящий момент в зоне паводка продолжают оставаться 6 населенных пунктов. Сохраняется подтопление 2 приусадебных участков и 3 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог", - говорится в сообщении.

Оставшиеся подтопленные населенные пункты расположены в Ульчском, Николаевском районах - на Нижнем Амуре. Уточняется, что существенных изменений в водном режиме рек Хабаровского края нет, продолжается спад воды на 2-8 см в сутки. В Комсомольске-на-Амуре действует один пункт временного размещения, в котором находятся 32 человека, из них 10 детей. Всего в ликвидации последствий паводка привлечено 123 человека и 33 единицы техники.

В пик паводка в Николаевском районе было затоплено 76 домов в селах Красное, Тнейвах, Чныррах и поселке Маго и 78 приусадебных участков. Районные власти заранее готовились к паводку. В городской черте после наводнения 2013 года остались три дамбы, которые нарастили до прогнозируемых отметок. Всего в период паводка в Хабаровском крае были подтоплены десятки населенных пунктов, в зону паводка попали около тысячи домов.

Николаевск-на-Амуре расположен на северо-востоке Хабаровского края в 977 км от областного центра. В городе проживает 18,1 тыс. человек.

Теги
РоссияХабаровский край
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