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В Хакасии изъяли более 23 т нелегального алкоголя

Среди изъятой продукции пивные напитки с содержанием этилового спирта 6,7-6,9%, а также пищевкусовые добавки с содержанием этилового спирта 18%

ТАСС, 25 октября. Полиция изъяла в Хакасии более 23 т спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, сообщается в пятницу на сайте МВД республики.

"В Хакасии изъято более 23 т алкогольной продукции без сопроводительных документов. В числе изъятого полицейскими пивные напитки с содержанием этилового спирта 6,7-6,9%, а также пищевкусовые добавки с содержанием этилового спирта 18%", - говорится в сообщении.

Возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ "Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом" и ст. 14.19 КоАП РФ "Нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Теги
РоссияХакасия
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