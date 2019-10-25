В Сахалинской области планируется в два раза увеличить компенсацию на зубопротезирование

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы приняли в первом чтении поправки в региональный закон о государственной социальной помощи, предусматривающие увеличение компенсации на зубопротезирование для одиноких малоимущих граждан с 15 тыс. рублей до 30 тыс. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе островного парламента.

"Средства можно направить на зубопротезирование: штампованные и цельнолитые ортопедические конструкции из кобальто-хромового сплава, частично съемные и полные съемные конструкции", - сообщили в думе. Кроме того, выплаты можно использовать на компенсацию затрат по полученным медицинским услугам, которые не предусмотрены полисом ОМС.

По информации пресс-службы, компенсация даже с учетом повышения не позволяет провести комплексное протезирование в быстрые сроки. В связи с этим депутаты предложили министерству социальной защиты региона совместно рассмотреть еще одну возможность увеличения выплат.

Отмечается, что дополнительных средств из бюджета региона на эти цели не потребуется, так как количество получателей единовременной выплаты снижается с каждым годом. В 2016 году их количество составило 38 человек, в 2017 году - 31 человек, в 2018 году - 24.