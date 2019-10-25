"Трезвая Россия" просит правительство создать черный список пьяных дебоширов в поездах

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев написал письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой создать черный список пассажиров, устраивавших пьяные дебоши в поездах. Согласно тексту письма, имеющегося в распоряжении ТАСС, предлагается запрещать нарушителям, попавшим в список, пользоваться общественным железнодорожным транспортом в течение года.

"На сегодняшний день у общества сформирован ясный запрос на ужесточение ответственности для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Считаю необходимым ужесточение мер, направленных на снижение числа пьяных лиц, передвигающихся железнодорожным транспортом, - говорится в обращении. - Предлагается внесение пьяных граждан в черные списки сроком на один год".

"Трезвая Россия" также предлагает в несколько раз увеличить размер административного штрафа за курение и распитие спиртных напитков. В частности, за нарушение запрета курения на отдельных территориях, в помещениях и на объектах с 500-1500 рублей до 5-8 тыс. рублей, распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, а также за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения - с 500-1500 рублей до 5-30 тыс. рублей. Кроме того, в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) хулиганство в транспорте предлагается выделить отдельной статьей.

"Предлагаемые ужесточения повлекут изменения в КоАП РФ, в Устав железнодорожного транспорта РФ. Предлагаемые черные списки для дебоширов позволят сформировать более ответственное отношение пассажиров к своему поведению, - говорится в тексте письма. - Дмитрий Анатольевич, прошу поддержать нашу инициативу и поручить проработать данные предложения Министерству транспорта РФ".

Согласно данным экспертно-аналитического центра "Трезвой России", с начала 2018 года сотрудниками поездных бригад было зафиксировано порядка 3,6 тыс. фактов курения, еще 4,9 тыс. пьяным пассажирам было отказано в посадке в поезд или они были высажены из него по пути следования. "Пьяные пассажиры несут угрозу и персоналу железнодорожных компаний. Так, только за первое полугодие 2019 года пострадало свыше 30 проводников, начальников пассажирских поездов, попытавшихся утихомирить буйных пассажиров", - говорится в обращении.

Подобная система уже существует в России. Так, в 2018 году российские авиакомпании получили право заносить пассажира в черный список после дебоша и отказывать ему в повторной перевозке.

Проект "Трезвая Россия"

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями в целях разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.