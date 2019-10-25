В зоопарке Новосибирска африканские антилопы дикдики принесли первое потомство

НОВОСИБИРСК, 25 октября. /ТАСС/. Пара миниатюрных африканских антилоп дикдиков принесла первое потомство в зоопарке Новосибирска. Об этом сообщается в пятницу на сайте зоопарка.

Африканские антилопы дикдики не выше 35 см во взрослом возрасте, а новорожденный малыш весил около 600 граммов. Название вид получил из-за звуков, похожих на "дик-дик" или "зик-зик", которые издают эти изящные животные. В июле 2019 года в Новосибирск привезли первых трех антилоп.

"С радостью делимся новостью о рождении малыша. Это первый детеныш дикдиков, рожденный в Новосибирском зоопарке", - говорится в сообщении.

Антилопы пугливы, поэтому в зоопарке временно покрыли стекло теплого вольера белой краской, оставив небольшие просветы, в которые можно наблюдать животных, и просят посетителей не шуметь, не стучать по стеклу и не использовать вспышку при фотосъемке.

Новосибирский зоопарк - крупнейший в России, он занимает 65 га. В нем около 11 тыс. особей более 770 видов, 350 из которых занесены в Международную Красную книгу. Зоопарк участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.