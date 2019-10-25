В Роскачестве рассказали, как выбрать томатный сок

В исследовании будут участвовать образцы 15 торговых марок, их проверят по 30 показателям качества и безопасности, в том числе на содержание нитратов, пестицидов, тяжелых металлов, микотоксинов, а также красителей и консервантов. Кроме того, эксперты проверят, насколько маркировка соответствует составу продукции, а также оценят вкусовые качества товара.

"Одним из важных векторов исследования станет проверка распространенного потребительского мнения о том, действительно ли пакетированный томатный сок производят из порошка и "химии" с добавлением красителей и ароматизаторов. Эксперты также проверят и полезность сока, оценив в продукте содержание клетчатки, пектина, ликопина, витаминов и минералов - калия, магния и других", - отметили в Роскачестве.

Как выбрать сок

Томатный сок - один из наиболее популярных в России. При этом вещества, содержащиеся в томатах, оказывают значительное влияние на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, отметила руководитель проекта по мониторингу качества соковой продукции Российского союза производителей соков Людмила Хомич, слова которой приводятся в сообщении Роскачества. Также томатный сок содержит ликопин - сильный актиоксидант, способствующий снижению уровня холестерина в крови и улучшающий общее состояние кровеносных сосудов.

При выборе томатного сока эксперты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на информацию, содержащуюся на упаковке. Томатный сок может быть прямого отжима или восстановленный. Соки прямого отжима получают непосредственно из свежих помидоров и сразу упаковывают, восстановленные - изготавливают из концентрированного томатного сока или пюре. В случае, если производитель добросовестный, в обоих случаях соки одинаково полезны и вкусны, просто восстановленные лучше хранятся. Однако важно обращать внимание, добавлены ли в сок соль, сахар, пряности.

Также на упаковке обязательно должны быть указаны состав, объем, дата изготовления и срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации и возможные ограничения по использованию и приготовлению, показатели пищевой ценности. Кроме того, маркировка должна содержать единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. При этом необходимо убедиться, что упаковка не вскрыта и не повреждена.

Соки разрешено разливать в стеклянные и пластиковые бутылки, многослойные картонные упаковки.