Южнокорейские магазины приостанавливают продажи вейпов после сообщений об их опасности

СЕУЛ, 25 октября. /ТАСС/. Ряд южнокорейских торговых сетей прекратил продажи электронных сигарет (вейпов) после заявления министра здравоохранения об их опасности. Об этом сообщает в пятницу телеканал KBS.

По его данным, руководство сети супермаркетов E-Mart заявило о прекращении продажи девяти наименований электронных сигарет. Сеть круглосуточных магазинов GS25 также вывела из продажи четыре бренда данной продукции.

При этом другие торговые предприятия решили дождаться официальных результатов исследования по поводу наличия в жидкости для таких сигарет веществ, вызывающих серьезные осложнения работы легких. Ранее вице-премьер Республики Корея Хон Нам Ги заявил, что научные изыскания находятся на завершающей стадии.

23 октября министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху призвал граждан отказаться от использования электронных сигарет. По его словам, после того, как в США и Южной Корее среди курильщиков вейпов были зарегистрированы случаи серьезных респираторных заболеваний и смерти, правительство ведет исследования их влияния на организм человека.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия о влиянии вейпов на здоровье человека. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первую в стране смерть в результате курения электронных сигарет, приведшего к тяжелому респираторному заболеванию. В Южной Корее первый такой случай зафиксирован в сентябре.