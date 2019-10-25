"Активный гражданин" запустил голосование о благоустройстве детских площадок в Москве

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Москвичи в ходе голосования на портале "Активный гражданин" смогут выбрать наиболее понравившиеся элементы для благоустройства детских площадок, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Участники проекта "Активный гражданин" выскажут свое мнение по поводу благоустройства детских площадок. Голосование будет состоять из нескольких вопросов. Результаты голосования учтут при подготовке проектов благоустройства в рамках программы "Мой район", - говорится в сообщении.

Например, в первом вопросе пользователю надо будет выбрать одну, несколько или все категории оборудования на детских площадках, среди которых "Игровые комплексы", "Спортивные элементы", "Качалки для малышей", "Батуты и карусели" и другие. Далее в выбранных категориях жители проголосуют за те элементы, которые они считают нужным включить в каталог приоритетных решений благоустройства. В частности, в варианте "Игровые комплексы" можно выбрать игровые комплексы "Пиратский берег", "Домик лесника", "Водяное колесо", "Корабль" и другие. А блок "Лавки и пуфы" включает модульные скамейки, парковую скамейку "Гантель", пуфы "Головоломка" и "Роблокс".

Причем, в разных категориях оборудования можно будет отметить разное количество понравившихся вариантов. В последнем вопросе участники голосования укажут район, в котором они живут.