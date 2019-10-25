Врачи московской скорой сделали более 500 тыс. дистанционных ЭКГ с начала года

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Более 500 тысяч дистанционных электрокардиограмм (ЭКГ) сделано пациентам московской скорой помощи с начала текущего года, расшифровку исследования врачи получают в течение 2-3 минут. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Врачи московской Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова сделали более 500 тысяч дистанционных электрокардиограмм (ЭКГ) с начала этого года. А с сентября 2018-го они могут передавать их на станцию для оперативной расшифровки кардиологом по беспроводному каналу (...). Теперь врачи скорых получают результаты электрокардиограммы буквально в течение двух-трех минут", - говорится в сообщении.

Дистанционные ЭКГ позволяют ускорить оказание помощи пациенту в случае подозрения на инфаркт миокарда и предшествующих ему опасных состояний. Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов, слова которого приводятся в сообщении, уточнил, что до появления новых устройств для дистанционного ЭКГ медикам приходилось консультироваться с кардиологом по телефону, этот вариант занимал больше времени, кроме того, врачам приходилось ставить диагноз без полной клинической картины. На сегодняшний день все бригады столичной скорой помощи оборудованы новыми кардиографами, благодаря которым можно быстро получить результаты кардиограммы не только в автомобиле скорой помощи, но при необходимости - в любом месте.