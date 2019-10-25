Охотники застрелили крупного медведя, напугавшего жителей села в Забайкалье

"Медведь залазил во дворы на окраине Кыры, сломал забор из профлиста. Хорошо, что в селе выпал снег, и охотоведы смогли по следам его выследить и застрелить. Нашли его, к слову, возле местной фермы: он залег в кустах и, наверное, собирался забраться на ферму, когда стемнеет", - сказала глава района.

ЧИТА, 25 октября. /ТАСС/. Охотоведы застрелили крупного голодного медведя, который напугал жителей села Кыра Забайкальского края, где проживают более 4 тыс. человек. Он забирался во дворы и даже сломал забор из профлиста, сообщила в пятницу ТАСС глава Кыринского района Любовь Сякиева.

В краевом Минприроды уточнили, что хищника сначала хотели отогнать от села, но он "проявил агрессию", поэтому его застрелили. Сякиева отметила, что это был взрослый крупный и голодный медведь.

По данным Минприроды, в Забайкалье обитают около 3,1 тыс. бурых медведей, их число постоянно растет. С началом осени звери стали заходить в населенные пункты Забайкальского края, разорять пасеки, загрызать собак. По оценке министерства, это происходит из-за плохого урожая грибов и ягод. Прежде всего, хищников привлекают свалки вокруг городов и сел.

В конце сентября полицейские застрелили зверя, бродившего по дачам в окрестностях Читы, а 1 октября хищника убили в нескольких километрах от забайкальского села Токчин после того, как он напал на местного жителя. Четвертого октября возле села Кука в Читинском районе застрелили медведя, который загрыз несколько собак, а 7 октября стало известно, что жертвой медведя стала 50-летняя жительница Хилокского района - зверь загрыз ее в лесу возле села Тэрэпхэн.