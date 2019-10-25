СМИ: в Италии проходит всеобщая забастовка

ТАСС, 25 октября. Ряд итальянских профсоюзов - в транспортной, образовательной, медицинской и других сферах - объявили в пятницу всеобщую забастовку по всей стране. Протесты работников как государственного, так и частного сектора связаны с недовольством общими условиями и оплатой труда, сообщил телеканал Sky TG24.

По его данным, стачка повлияет прежде всего на работу транспорта. Так, в Риме ожидаются перебои с энергоснабжением, будет ограничена работа коммунальных служб. Забастовка распространяется на метро, наземный транспорт, образовательные учреждения и музеи. Серьезные затруднения в работе общественного транспорта затронут и Милан.

Итальянская компания Alitalia отменила около 240 рейсов, среди них значатся рейсы из Рима в Москву (AZ548), из Москвы в Рим (AZ549), из Рима в Санкт-Петербург (AZ540) и из Санкт-Петербурга в Рим (AZ541). При этом гарантированы перелеты с 07:00 (08:00 мск) до 10:00 (11:00 мск) и с 18:00 (19:00 мск) до 21:00 (22:00 мск), указывается на сайте авиакомпании.

С 21:00 (22:00 мск) четверга до 21:00 (22:00 мск) пятницы проводят забастовку и сотрудники национальной железнодорожной компании Ferrovie dello Stato, в связи с этим расписание региональных поездов было изменено, а некоторые из них отменены. Отмечается, что забастовка не затронет поезда скоростных железнодорожных линий. Движение региональных поездов гарантировано с 6:00 (7:00 мск) до 9:00 (10:00 мск) и с 18:00 (19:00 мск) до 21:00 (22:00 мск).

Газета Corriere della Sera указывает, что в пятницу не будет гарантировано предоставление несрочных медицинских услуг.