Патрушев: следствие даст оценку действиям чиновников по ситуации с природными ЧС в Сибири

ОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Следствие должно дать оценку действиям должностных лиц в связи с природными ЧС текущего года на территории Сибири. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Омске.



"Из года в год отсутствие на местах эффективной предупредительно-профилактической работы приводит к нанесению вреда здоровью и гибели людей, нанесению ущерба их жилью, имуществу, объектам инфраструктуры. Потом мы вынуждены направлять колоссальные государственные ресурсы и средства на ликвидацию этих последствий. Такую ситуацию нужно коренным образом менять", - заявил Патрушев.

Он напомнил, что в этом году не удалось предотвратить разрушительные последствия природных явлений в Сибирском федеральном округе, в том числе наводнений и лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае. "Следствию еще предстоит дать правовую оценку причинам случившегося, включая оценку действий должностных лиц, наделенных соответствующими полномочиями. Но уже сейчас очевидно, что подобные чрезвычайные ситуации являются следствием формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствия четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул Патрушев.

"Одним из последних событий, свидетельствующих о таком безответственном отношении, стало происшествие в Курагинском районе Красноярского края, связанное с прорывом незаконно построенных дамб. Нарушения требований техники безопасности, пренебрежение жизнью и здоровьем людей привели к трагическим последствиям", - сказал секретарь Совбеза РФ. Он обратил внимание глав регионов и профильных федеральных ведомств на необходимость жесткого контроля за соблюдением технических регламентов в этой сфере. "Особой ревизии должны быть подвержены все без исключения бесхозяйные гидротехнические сооружения", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Патрушев также потребовал безотлагательно завершить работу по отражению в градостроительных документах границ зон затопления и уточнить планы действий при осложнении обстановки. Кроме того, важно повсеместно завершить создание систем вызова экстренных служб по единому номеру "112", обеспечив их интеграцию с единой госсистемой предупреждения и ликвидации ЧС, сказал секретарь Совбеза.

При этом Патрушев констатировал, что за последний год ряд мер по профилактике природных ЧС в Сибирском федеральном округе был принят. В частности, это касается увеличения пропускной способности водных объектов, создания объектов инженерной защиты, недопущения строительства новых производственных и социальных объектов в зонах возможного затопления, и так далее.

Прорыв дамб на прииске в Красноярском крае стал результатом нарушений требований безопасности, нужно установить жесткий контроль за гидротехническими сооружениями и не допустить, чтобы они были бесхозными, заявил Патрушев.

Он указал главам регионов и профильных федеральных ведомств "на необходимость установления жесткого контроля" за безопасностью функционирования гидротехнических сооружений (ГТС). "Особой ревизии должны быть подвержены все без исключения бесхозные гидротехнические сооружения. И вообще - бесхозных ГТС быть не должно", - добавил Патрушев.

Предотвращение преступлений

Четыре преступления террористической направленности предотвращены в Сибири в текущем году, ни одного теракта в регионе допущено не было, заявил Патрушев.

"В результате скоординированной работы спецслужб, правоохранительных органов и антитеррористических комиссий в [Сибирском федеральном] округе [за год] не допущено случаев совершения террористических актов, предотвращено четыре преступления террористической направленности", - сказал Патрушев.

Он также обратил внимание, что в СФО выросло число объектов топливно-энергетического комплекса, антитеррористическая защищенность которых полностью соответствует требованиям, однако их доля в общем количестве объектов ТЭК пока остается невысокой. "Хуже всего ситуация с обеспечением безопасности объектов ТЭК сложилась в Кемеровской области, где из 47 проверенных объектов 36 не соответствовали установленным требованиям", - сообщил Патрушев. Секретарь Совбеза потребовал от профильных структур усилить профилактическую работу с собственниками объектов и попросил губернаторов держать эти вопросы на постоянном контроле.

Патрушев также указал на необходимость завершить работу по категорированию объектов массового пребывания людей по уровню антитеррористической защищенности, отметив, что сейчас это сделано на 96%.