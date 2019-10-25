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Эксперты назвали профессии, которые будут самыми востребованными в России

В среднесрочной перспективе речь идет о бухгалтерах, машинистах насосных установок, электромеханиках по лифтам, педагогах, отметили в ведомстве
Машинист насосных установок Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Машинист насосных установок
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Наиболее востребованными профессиями в России в среднесрочной перспективе станут бухгалтер, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, педагог. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда Минтруда РФ.

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"К востребованным относятся массовые профессии, имеющие широкое распространение в различных регионах страны, представленные в организациях различной формы собственности и масштаба деятельности, например, бухгалтер, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант (бармен), педагог, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь и другие", - привели в пресс-службе слова директора по развитию систем профессиональных квалификаций института Ирины Волошиной.

По словам представителя ВНИИ труда, в перечень дефицитных профессий входят, в частности, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, инженер по проектированию и обслуживанию солнечных электростанций, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, спортивный врач и другие.

Среди новых профессии, по данным института, те, которые связаны с интернет-технологиями - специалист по интеграции облачных приложений, специалист по большим данным, а также внедрением новой техники на производстве, в строительстве - специалист по промышленной робототехнике, специалист по проектированию детской и образовательной робототехники, инженер-мехатроник, специалист по организации производства в сфере биоэнергетики и биотоплива.

В институте уточнили, что такие перечни входят в справочник профессий, который включает самые актуальные, востребованные сейчас и на среднесрочную перспективу специальности. Основными источниками информации них являются дорожные карты и стратегии развития регионов, результаты мониторингов трудоустройства выпускников, данные служб занятости, социологических исследований, предложения советов по профессиональным квалификациям.

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