Патрушев: в сфере соцзащиты военнослужащих в СФО наиболее остро стоит жилищный вопрос

ОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Жилищный вопрос является наиболее острым среди других нерешенных проблем в сфере социального обеспечения военнослужащих в Сибирском федеральном округе. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Омске по вопросам безопасности в СФО.

По его словам, ряд нерешенных вопросов в сфере социального обеспечения военнослужащих влияет на их морально-психологическое состояние и на укомплектованность воинских подразделений, в том числе высококвалифицированными специалистами. "Наиболее остро стоит жилищный вопрос", - сказал секретарь Совбеза РФ, отметив, что в регионах СФО на учете для улучшения жилищных условий стоит около 17 тыс. военнослужащих, а также сотрудников Росгвардии, ФСБ и МЧС.

"Слабо развита социальная инфраструктура военных городков, не в полной мере решены задачи по повышению качества медицинского обслуживания и по повышению доступности образовательных учреждений. Недостаточные объемы бюджетного финансирования жилищного строительства, а также недобросовестное выполнение контрактных обязательств застройщиками жилья затягивают решение задач по обеспечению качественным жильем военнослужащих и членов их семей", - констатировал секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, на территории округа свыше 400 зданий и многоквартирных жилых домов, в которых проживают военнослужащие и их семьи, имеют признаки аварийности, в неудовлетворительном состоянии находятся почти 1,2 тыс. помещений специализированного жилищного фонда Минобороны. Как напомнил секретарь Совбеза, для решения проблем в этой сфере президентом РФ Владимиром Путиным были приняты соответствующие решения, в том числе был подписан указ о создании военно-строительной компании.

Патрушев попросил представителей силовых структур и глав регионов СФО доложить о мерах по выполнению поставленных президентом задач по повышению уровня социальной защищенности военнослужащих и членов их семей. Он отметил, что достойное социальное обеспечение военнослужащих, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов является важным фактором повышения престижа военной и правоохранительной службы, непосредственно влияющим на эффективность выполнения задач по обеспечению обороны, безопасности государства, общества и личности.