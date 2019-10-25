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В Благовещенск прибыли все задержанные из-за снегопада авиарейсы

Аэропорт работает в штатном режиме

ТАСС, 25 октября. Четыре авиарейса, прибытие которых в аэропорт Благовещенска было задержано из-за снегопада и низкой видимости в районе аэродрома, совершили посадку, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"Борт S7 [из Новосибирска] приземлился в 15:54 (09:54 мск), таким образом, все задержанные рейсы прибыли. Аэропорт Благовещенска работает в штатном режиме, снегопад прекратился, видимость хорошая", - сказали в пресс-службе.

В пятницу из-за снегопада и низкой видимости было задержано прибытие в аэропорт Благовещенска двух рейсов из Москвы авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7, рейса компании "Аврора" из Владивостока и еще одного борта S7 из Новосибирска.

Начавшийся в ночь на пятницу снегопад осложнил движение на дорогах в Благовещенске, а также в центральных и южных районах Амурской области. На дороги вышла снегоуборочная техника.

По данным синоптиков, температура воздуха в Благовещенске и его окрестностях колеблется от нуля до минус пяти градусов.

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РоссияАмурская область
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