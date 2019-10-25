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Аэропорт Симферополя запустит три новых рейса

Самолеты будут летать в Саратов, Казань и Минводы

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя откроет три новых рейса - в Саратов, Казань и Минеральные воды в осенее-зимнем расписании полетов, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт Симферополь с 27 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов. По сравнению с прошлым сезоном в аэропорту откроется три новых регулярных рейса: в Саратов, Казань и Минеральные воды. Впервые к полетам из Крыма в зимний период приступит авиакомпания "ИрАэро". Осенне-зимнее расписание будет действовать до 28 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Казань из Симферополя будут раз в неделю летать самолеты авиакомпании "Уральские авиалинии". В Саратов из Крыма полеты по вторникам и четвергам будет выполнять авиакомпания "ИрАэро", в Минеральные воды по средам и воскресеньям - "Азимут".

Также, по сравнению с 2018 годом из аэропорта Симферополь увеличится частота рейсов по некоторым уже существовавшим направлениям. К примеру, число ежедневных прямых рейсов в Санкт-Петербург вырастет с трех до четырех, перелеты в Ростов-на-Дону вместо пяти раз в неделю станут ежедневными. Частота полетов в Екатеринбург с четырех раз в неделю увеличится до шести.

Всего из аэропорта Симферополь в осенне-зимний период будут выполнять полеты десять авиакомпаний по 12 направлениям.

В пресс-службе аэропорта ТАСС пояснили, что регулярные рейсы прошлой зимой осуществляли девять авиакомпаний по девяти направлениям. Увеличение частоты из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга связано с возросшим спросом на перелеты в Крым зимой из этих городов. Регулярных рейсов в Саратов, Казань и Минводы в зимний период в 2018 году не было.

Аэропорт Симферополь на протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года воздушная гавань ежегодно принимает и отправляет более 5 млн пассажиров и в летний сезон обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов. С 16 апреля 2018 года рейсы обслуживаются в новом современном аэровокзальном комплексе.

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