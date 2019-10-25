Звонки в школах Москвы заменят на мелодии из отечественных мультфильмов в День анимации

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Обычные звонки в столичных школах заменят на фрагменты песен из культовых мультфильмов в Международный день анимации - 28 октября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

"В преддверии Международного дня анимации, 28 октября, киностудия "Союзмультфильм" выступила с инициативой заменить стандартные звонки в столичных школах на фрагменты песен из известных мультфильмов. Предложение получили 609 московских школ, многие директора и учащиеся его поддержали. Подобная акция в День анимации в учебных заведениях проходит впервые", - говорится в сообщении.

Директор киностудии Борис Машковцев поведет открытый урок по анимации, в котором расскажет, что такое мультипликация, как связаны мультфильмы и образование. "Замечательно, что у детей есть интерес к песням из старых добрых мультфильмов и к урокам по основам анимации. Именно мультфильмы в дошкольном возрасте и далее во время обучения в начальной школе первыми знакомят детей с миром изобразительного искусства, литературы, учат общению и дружбе. А сегодня анимация также становится непосредственной частью образовательного процесса - своеобразным элементом новой грамотности. Поэтому "Союзмультфильм" создает все больше образовательных мультфильмов и разрабатывает специальные программы на основе образов из популярных сериалов для применения на уроках в школах", - цитирует пресс-служба Машковцева.

"Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года. Здесь было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане" и другие.