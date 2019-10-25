Исследование: жители Москвы тратят на дорогу до работы около часа

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Жители Москвы и Санкт-Петербурга ежедневно тратят на дорогу до работы общественным транспортом около часа. Меньше всего времени на путешествие до работы в общественном транспорте тратят жители Тольятти и Ульяновска, говорится в исследовании, проведенном исследовательским центром портала Superjob.ru.

"Добираться до работы общественным транспортом предпочитает большинство сотрудников из Москвы и Санкт-Петербурга (67 и 56% соответственно). Меньше всего времени на путешествие до работы в общественном транспорте тратят жители Тольятти и Ульяновска (в среднем 35 и 37 минут)", - говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте в пятницу.

При этом ежедневная поездка на работу отнимает у среднестатистического москвича более часа на общественном транспорте и около 45 минут на личном авто, что превышает время в дороге на работу во всех других мегаполисах страны. У петербуржцев временные затраты на поездку общественным транспортом составляют чуть менее часа, на своем автомобиле - около 39 минут. Исследование свидетельствует, что за пять лет в Москве чуть выросло число тех, кто выбирает общественный транспорт (63% в 2014 году и 67% сегодня), и снизилось количество тех, кто добирается до работы на личном автомобиле (28 и 23% соответственно).

Поездки на личном авто в приоритете у работников из Екатеринбурга и Красноярска (52 и 51%). Быстрее всего на своей машине приезжают на работу жители Сочи и Тольятти (за 23 и 25 минут соответственно). "Для москвича предел мечтаний - добраться до работы за 27 минут, идеальное время для петербуржца - 24 минуты. Жители Красноярска и Хабаровска считают, что в дороге на работу надо проводить не более 15 минут ежедневно", - свидетельствуют данные опроса.

За пять лет количество сотрудников, использующих общественный транспорт для поездок на работу, наиболее значительно увеличилось в Новосибирске и Тюмени. Доля работников, использующих личный транспорт, с 2014 года снизилась практически во всех мегаполисах, за исключением Волгограда и Саратова.

Опрос проводился 9-14 октября 2019 года среди экономически активного, работающего населения 23 городов России старше 18 лет. Место проведения опроса: города Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск. Размер выборки: по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.