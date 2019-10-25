В Дербенте закупят жилье для предоставления нуждающимся по принципу социального найма

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Власти дагестанского города Дербент выделили более 200 млн рублей на приобретение жилья для маневренного жилого фонда города, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Маневренный жилой фонд города представляет собой жилые помещения (квартиры) общей площадью 5 тыс. км. м, которые власти города будут предоставлять нуждающимся жителям по принципу социального найма. На закупку помещений, которые войдут в фонд, предусмотрено 202 млн рублей", - сказал собеседник.

По его словам, жилье будет предоставляться без права приватизации людям, находящимся в тяжелых жизненных ситуациях, чья очередь на получение жилья от государства еще не подошла.

Представитель мэрии пояснила, что жилье из фонда будет предоставляться на время. Как только нуждающиеся получат жилье по своей очереди, жилье, в котором они временно проживали, будет возвращено в маневренный жилой фонд города.