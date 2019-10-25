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"Коллега будущего". Ученые показали последствия 20 лет сидячей работы

Специалисты создали восковую фигуру, на которой продемонстрировали основные болезни офисных сотрудников
'Fellowes Brands/ YouTube'

Исследователи создали модель женщины, которая проработала в офисе 20 лет. Эксперты в области эргономики и охраны труда продемонстрировали, какие проблемы со здоровьем вызовет сидячая работа. Ролик опубликован на YouTube.

Специалисты по запросу компании Fellowes опросили более 3 тыс. офисных работников из Франции, Германии и Великобритании и выяснили, какие проблемы со здоровьем их беспокоят, пишет Daily Mail. Полученные результаты легли в основу доклада под названием "Коллега будущего", по которому создали восковую фигуру по имени Эмма. У модели нарушена осанка, варикозное расширение вен, мигрень, раздражение глаз.

По мнению исследователей, 90% офисных работников будут страдать от этих недугов, если не изменят свой образ жизни. Эксперты призывают радикально изменить условия труда. 

"Результаты исследования показывают, что работодатели и сотрудники должны начать действовать, чтобы изменить ситуацию. Если не внести коррективы, в частности, больше ходить, сделать рабочее место более эргономичным, то сидячая работа приведет к болезням", - отметил один из авторов исследования Уильям Хайэм.

Теги
Великобритания
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